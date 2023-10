Rassegna stampa – Scommesse calcio shock, non solo Fagioli

Oggi è venerdì 13 ottobre e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Il calcio italiano, in pausa per la sosta Nazionali, è nuovamente scosso dalla piaga del calcio scommesse. In tutto ciò la Juventus ne è in qualche modo indirettamente coinvolta. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.