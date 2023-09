Juve, Facundo Gonzalez si mette in mostra con la Doria

Approdato a Torino in estate, Facundo Gonzalez è stato 'girato' alla Sampdoria con la formula del prestito secco. E ora...

Con l'infortunio di Alex Ferrari, la Sampdoria punta su Facundo Gonzalez approdato dalla Juve quest'estate. Il difensore uruguaiano, acquistato dal Valencia, è stato il primo colpo dell'era Giuntoli. La società bianconera crede molto nelle potenzialità del giovane ma per farlo 'crescere' è stato ceduto in prestito alla Samp. Su di lui anche la Salernitana tra i club di Serie A.Il giocatore si gioca il posto con Murru, ma l'infortunio di Ferrari potrebbe 'facilitargli' le cose. Cresciuto a Barcellona nell'Espanyol, si è fatto notare durante il Mondiale Under 20 venendo eletto miglior difensore del torneo. Ora toccherà all'ex tecnico e giocatore bianconero Andrea Pirlo valorizzarlo.