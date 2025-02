Juve, Ezio Greggio attacca: “Non si può giocare sempre in 10… Koopmeiners…”

Intervenuto su X il conduttore televisivo e grande tifoso bianconero Ezio Greggio ha commentato la sconfitta della Juve in Champions

Ennesima delusione stagionale per la Juve, battuta 3-1 in Champions League dal PSV e quindi eliminata dalla competizione. Intervenuto su X il conduttore televisivo e grande tifoso bianconero Ezio Greggio ha commentato: “Gino Bartali diceva “ L’è tutto sbagliato… l’è tutto da rifare“. Per la Juve sembra diventare un motto. Come ho scritto giorni fa io credo che si debbano cambiare i giocatori stanchi. Magari prima di prendere goal. Ma Locatelli non era stanco e combatteva. E non si può sempre giocare in 10 (ogni riferimento a Koopmeiners non è casuale). Comunque #FORZAJUVE ora è sempre. Amen”.

Juve, le parole di Motta

Motta in conferenza stampa ha spiegato: "L'atteggiamento non è stato sbagliato, l'interpretazione nel primo tempo mi è piaciuto moltissimo, abbiamo evitato di dare morale, avendo loro bisogno del risultato soprattutto nella metà campo loro sono aggressivi, vengono nell'1vs1, volevamo sfruttare le situazioni non solo palla a terra, superando le linee e giocando bene a calcio, è dove hanno più difficoltà, provano sempre a mantenere uno in più dietro. Nel primo tempo gestito bene, potevamo aumentare il nostro possesso, nel secondo tempo fatto fatica, hanno spinto, non siamo riusciti a mantenere il livello contro una squadra superiore".