Juve, Ezio Greggio: “Meglio vincere giocando male che pareggiare giocando male”

Quella contro il Como non è stata la miglior partita della stagione per la Juve ma nonostante tutto i bianconeri grazie a un super Kolo Muani hanno portato a casa la vittoria. La squadra di Fabregas ha messo in difficoltà i bianconeri, che hanno sofferto fino all’ultimo per conquistare i tre punti. Su X il conduttore televisivo e grande tifoso della Juve Ezio Greggio ha detto: “Contro il Como la Juventus ha vinto. Proverbio di Ezio Greggio: “Meglio vincere giocando male che pareggiare giocando male” . Comunque… Forza Juve”.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Giocare qui contro di loro non è facile, è una squadra che gioca davvero bene a calcio che ti mette in difficoltà se non sei attento. Attaccano in tante situazioni che sono difficili da gestire, possiamo sicuramente migliorare ma abbiamo la partita che dovevamo fare per ottenere la vittoria. I ragazzi se lo meritano, si impegnano sempre al massimo, volendo sempre la vittoria e la massima prestazione. Quelli che hanno iniziato hanno fatto bene ma anche quelli che sono entrati, sono molto contento perché sono entranti molto bene".