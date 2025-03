Juve, Exor smentisce il ritorno di Agnelli: “Nessun riscontro”

Exor ha smentito le voci riguardo al possibile ritorno alla Juve di Andrea Agnelli: le ultime novità in casa bianconera

Andrea Agnelli tornerà al comando della Juve? Probabilmente no, o per lo meno non per il momento. Dopo le voci dei giorni scorsi sul possibile ritorno a Torino dell’ex presidente bianconero, infatti, Exor ha voluto subito smentire il tutto. Interpellata da Radiocor, infatti, la società proprietaria della Vecchia Signora ha commentato: “Nessun riscontro fattuale“. Pochi e semplici parole che negano senza ombra di dubbio questa possibilità. Solo rumor, quindi, niente di vero, anche se le voci del possibile ritorno avevano fatto rialzare il titolo in borsa di ben il 7,5%. Stando al mercato e ai tifosi, quindi, rivedere Agnelli nella dirigenza potrebbe essere in realtà una buona notizia, destinata però a rimanere soltanto un sogno.

Juve, i tifosi contro la dirigenza

Ma perchè i tifosi vorrebbero il ritorno di Agnelli? Per 9 anni l'ex presidente bianconero ha portato la Juve ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo, mentre dopo il suo addio la Vecchia Signora è caduta in una spirale negativa che sembra senza fine. Nel corso della pesante sconfitta contro l'Atalanta i tifosi presenti all'Allianz Stadium hanno intonato il coro: "Rispettate i nostri colori, vergognatevi". Un chiaro segnale del malcontento nei confronti della squadra sì, ma anche della dirigenza.