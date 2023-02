Juve, l’ex PM Rinaudo: “Penalizzazione di 15 punti? Giusta”. Su Santoriello…

" La penalizzazione di 15 punti è in linea con il principio di afflittività che deve avere la pena - ha detto il magistrato. Non trovo clamoroso il fatto che il Procuratore abbia chiesto una pena e la Corte ne abbia inflitta un’altra più elevata. Ha ritenuto, sulla base di una articolata motivazione, che il fatto fosse grave proprio per la reiterazione nel tempo ”.

Sul caso Santoriello Rinaudo ha aggiunto: "Risalgono a 4 anni fa e giungono da un contesto in cui sono state captate perdendo il senso della loro continuità. Peraltro Santoriello ha anche archiviato a favore della Juventus, in passato, dunque non mi pare che sia così sbilanciato. Inoltre, quest’indagine è gestita da tre pubblici ministeri. Io ho fatto parte della Procura di Torino e so benissimo cosa significa fare una indagine attraverso un pool: ogni decisione viene presa collegialmente. Ci fosse Santoriello da solo avrei modo di capire le perplessità. Ma così... Non siamo al bar, non ragioniamo con le passioni e non ci facciamo condizionare da emozioni e sentimenti", ha concluso il magistrato.