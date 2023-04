Juve, buon esordio da titolare per Barbieri: “Emozione incredibile”

Buon esordio da titolare per il giovane esterno della Juve Tommaso Barbieri: le sue parole al termine del match contro il Sassuolo

In una Juve che contro il Sassuolo ha giocato tutto tranne che una buona partita, ha sorpreso l'atteggiamento di Tommaso Barbieri. Il giovane esterno bianconero è sceso in campo dimostrando subito sicurezza, quasi come se non fosse il suo esordio da titolare in Serie A. La sua partita non è stata sicuramente eccezionale, ma ieri nessuno in casa bianconera lo è stato.

Secondo La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 5,5 in pagella: "Sarebbe bello dare una sufficienza al ragazzo che non ha nessuna colpa, ma il buonismo non aiuterebbe né lui né la Juve: si limita al compitino in una squadra che non aiuta". L'impressione, però, è che le qualità ci siano tutte perchè la Juve contro il Sassuolo ha giocato male, e giocatori con ben più esperienza di Barbieri hanno fatto decisamente peggio. La personalità non manca.

Al termine del match Barbieri è intervenuto ai microfoni di JTv: "Un'emozione incredibile per me, esordire da titolare: mi spiace molto, però, per il punteggio della partita. Ho cercato fin dall'inizio di dare il massimo, i miei compagni mi hanno aiutato molto e fatto i complimenti, perchè sono davvero un grande gruppo. Il mio esordio è la conferma della bontà del progetto Next Gen".