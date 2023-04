Juventus Next Gen, sconfitta dolorosa contro l’Arzignano

La JuventusNext Gen perde ancora, questa volta contro l'Arzignano per 0-1, allontanandosi dalla zona playoff. Ecco il report: "Sconfitta dolorosa per la Next Gen, che cede in casa di misura all'Arzignano Valchiampo ed esce momentaneamente dalla zona playoff di Serie C: si deciderà tutto all'ultima giornata. LA PARTITA Primi minuti a ritmi blandi, con un Arzignano che comunque entra in campo deciso a far capire che vuole il bottino pieno. La Juve, smaltita la delusione per la Coppa Italia minuto dopo minuto alza la pressione, con percussioni interessanti di Sekulov e Turicchia. Al 18' però squillo ospite. Parigi mette in mezzo da destra e trova la testa di Bordo, che non centra la porta. Occasione, questa, che cambia l'equilibrio del match in questa fase, con l'Arzignano a prendere campo e rendersi sempre più pericoloso, prima impegnando in uscite non semplici Daffara, poi mettendo ancora nelle condizioni il portiere bianconero di farsi notare sul destro di Lunghi dalla distanza.