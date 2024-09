Juve, l’esito degli esami di Conceicao: c’è lesione

Il comunicato ufficiale della Juve sull'infortunio di Francisco Conceicao: le sue condizioni e i tempi di recupero

Nella partita contro la Roma l’ingresso in campo di Francisco Conceicao era sembrato una manna dal cielo. Vivacità, dribbling e velocità a non finire, che hanno dato nuova linfa al reparto offensivo bianconero. Nei giorni scorsi, però, Conceicao era stato costretto a fermarsi a seguito di un problema di natura muscolare e oggi il giocatore ha svolto le visite mediche di rito. Ecco il comunicato pubblicato dal club bianconero: “Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni“.

Juve, infortunio Conceicao: i tempi di recupero

Niente di troppo grave, quindi, ma Conceicao dovrà quindi rimanere ai box per qualche settimana. Le sue condizioni andranno rivalutate tra 10 giorni e per questo sembra impossibile la sua presenza contro l’Empoli in Serie A, prima partita dopo il ritorno dalla pausa nazionali. Difficile immaginarlo in campo anche in Champions League contro il PSV, mentre sono leggermente maggiori le possibilità di riaverlo a disposizione contro il Napoli di Antonio Conte. In ogni caso il giocatore ha già iniziato il suo percorso di guarigione e i reali tempi di recupero potranno essere stimati solo dopo ulteriori esami.