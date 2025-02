Juve, i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base nell’ultima settimana, quella dal 17 al 23 febbraio 2025: dai consueti test match –con squadre professionistiche e dilettantistiche – alle numerose gare ufficiali, passando anche per le due belle esperienze internazionali vissute in Francia dall’Under 12 di Davide La Pira e a Malta dall’Under 10 di Simone Perla. Buona lettura!

LA SETTIMANA DELL’ATTIVITÀ DI BASE – DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ GARE UFFICIALI UNDER 12 (LA PIRA-CAVAGLIÀ) Campionato “Under 13 Fair Play Elite” Juventus-Volpiano U13 4-1 (6-3 FIGC) Ligato Ba Colombo Allianz Training Center – Vinovo (provincia di Torino) Under 12 – Mister Cavaglià e Mister La Pira | 18-02-2025 UNDER 11 (SAPORITO) Campionato “Esordienti 1° anno” – Girone B Juventus-Chieri U12 14-1 Alongi Gemello Ciani Pugliese Kouyate Milazzo Allianz Training Center – Vinovo (provincia di Torino) Under 11 – Mister Saporito | 21-01-2025″.

Le altre gare

“IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 12 FEMMINILE (GARELLO) Campionato “Under 12 Femminile” Juventus-Alba Bra 14-0 (4-0 FIGC) Santuoso Barac Taricco Barbero Pace Manes Nichelino (provincia di Torino) Under 12 femminile – Mister Garello | 22-02-2025 UNDER 10 (BERNARDI) Campionato “Pulcini 2° anno” – Girone A Juventus-CBS U11 6-1 Bonaldo Douza Terazzi Drigo Jbilou Campo sportivo “Dino Marola” – Vinovo (provincia di Torino) Under 10 – Mister Bernardi | 22-02-2025 UNDER 9 (CUZZI) Campionato “Pulcini 1° anno” – Girone C CBS U10-Juventus 2-2 (3-3 FIGC) Trisorio Sandano Torino Under 9 – Mister Cuzzi | 22-02-2025 UNDER 8 (BERTOLOTTI) Raggruppamento “Primi Calci 8 anni” – Girone 13 – Fase 1 Lascaris U9-Juventus 8-6 Magopat Contrafatto Di Fazio Ferraro Mazzilli Campo sportivo “Giovanni Soffietti” – Pianezza (provincia di Torino)”. Intanto ecco le parole di Gatti<<<