Juve, emergenza totale in difesa: scelte obbligate per Motta

La Juve è di nuovo alle prese con un'emergenza difensiva: ben quattro difensori infortunati. Scelte obbligate contro il Cagliari

La Juve si prepara a sfidare il Cagliari in Serie A ma Thiago Motta dovrà fare i conti con una serie lunghissima di infortunati in difesa. Sono infatti in infermeria Bremer, Cabal, Renato Veiga e Savona. Le uniche scelte a disposizione del tecnico bianconero sono quindi Gatti, Kelly, Cambiaso e Weah, con i giovanissimi Rouhi e Alberto Costa come alternative sulle fasce. All’occorrenza Locatelli ha dimostrato di poter giocare come centrale di difesa, ma la situazione resta di sicuro critica.

Juve, la probabile formazione contro il Cagliari

Nonostate i problemi, Thiago Motta si prepara comunque a puntare ancora sui suoi uomini migliori. Spazio quindi a Di Gregorio tra i pali, con Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa. A centrocampo pronti Locatelli e Thuram, con Conceicao, McKennie e Mbangula che sembrano i favoriti sulla trequarti. In panchina Yildiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners. Al centro dell’attacco potrebbe rivedersi Vlahovic, in vantaggio su Kolo Muani.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Mbangula; Vlahovic. All. Motta.

