Fonti vicine a Elkann: “Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juve”

Le parole di fonti vicine a John Elkann ed Exor dopo il rafforzamento patrimoniale comunicato dal CDA della Juve

Dopo il rafforzamento patrimoniale comunicato dal CDA della Juve, fonti vicine a John Elkann e Exor hanno detto: “Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni. Mancano 9 partite alla fine del campionato: tutti, dirigenti, staff tecnico e giocatori devono sentire la responsabilità di essere della Juve e dare il massimo“.

Juve, il comunicato

Ecco una parte del comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle performance sportive della Prima Squadra nel corso della fase finale del terzo trimestre dell’esercizio 2024/2025, degli impatti derivanti dal recente esonero del Head Coach della Prima Squadra nonché di sensitivity analysis aggiornate anche sulla base di tali eventi, ha riesaminato i principali dati previsionali al 31 marzo e al 30 giugno 2025, nonché i possibili scenari relativi all’esercizio 2025/2026. Tale riesame ha confermato, nel complesso, gli obiettivi sportivi, economici e finanziari del Piano strategico 2024/2025 2026/2027, ma ha evidenziato – anche tenuto conto degli eventi sopra citati – un andamento trimestrale per l’esercizio in corso differente rispetto alle precedenti previsioni nonché maggiori margini di variabilità dei dati previsionali economici, finanziari e patrimoniali dell’esercizio corrente e di quello successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto valutato, in ottica di prudenzialità, che potrebbe essere opportuno (ovvero potrebbe rendersi necessario negli scenari meno favorevoli esaminati in data odierna) un rafforzamento del profilo patrimoniale e finanziario della Società mediante aumento di capitale, per un importo minimo pari a € 15 milioni (pari al versamento in conto futuro aumento di capitale di cui infra) e sino ad un importo massimo pari al 10% dell’attuale capitalizzazione di mercato”. Nel frattempo arrivano notizie di calciomercato: Osimhen alla Juve? Poco fa l’annuncio … <<<