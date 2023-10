Juve, è l’ora di Kaio Jorge al Frosinone? Chance possibile in Coppa Italia

Kaio Jorge, attaccante della Juventus in prestito al Frosinone, aspetta ancora il suo esordio: questo potrebbe avvenire in Coppa Italia

Se Enzo Barrenechea e Matias Soulè si sono imposti sin da subito nel Frosinone neopromosso, altrettanto non si può dire di Kaio Jorge. Ultimo in ordine di tempo a giungere in terra ciociara nel calciomercato (pochi giorni dopo l'attaccante argentino) dallaJuventus, la punta brasiliana ad oggi non ha ancora esordito in stagione.