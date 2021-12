Juve, gol e premiazione per Dybala: è lui l’MVP di novembre

Il fantasista argentino è stato premiato come il miglior giocatore della Juve per il mese di novembre: complimenti Dybala!

Con tre gol e un assist tra Serie A e Champions League, anche questo mese Paulo Dybala è stato tra i trascinatori della Juventus. Non a caso ieri l'argentino è stato premiato con il premio per il miglior giocatore del mese di novembre. Ecco il comunicato del club bianconero: "Pre partita con applausi supplementari per Paulo Dybala. La Joya, in gol proprio pochi giorni fa a Salerno con una stoccata meravigliosa delle sue, sarà premiato alla fine del riscaldamento come MVP of the Month Powered by eFootball per il mese di novembre. Come sempre, lo hanno deciso i fans, votando Paulo, gara dopo gara, su Juventus.com". (Juventus.com)