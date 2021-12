Dybala: “Cuadrado voleva crossare. Per il rinnovo c’è tempo, la società ha altro a cui pensare”

Il giocatore bianconero ha parlato al termine de match contro il Genoa

Si è appena concluso il posticipo dell'Allianz Stadium tra la Juve e il Genoa, terminato con il punteggio di 2-0 per i bianconeri. La prima frazione di gioco aveva visto la Vecchia Signora condurre per 1-0, grazie alla straordinaria rete di Cuadrado che, dopo Chalanoglu, trova la seconda rete della giornata direttamente da calcio d'angolo, ma con una parobola irragiungibile per uno straordinario Sirigu, la quale è andata a baciare l'incrocio opposto prima di entrare in rete. Nella ripresa è totale assedio Juve ma l'ex portiere di Psg e Palermo cala il mantello di Superman e para ogni conclusione dei bianconeri. Arriverà a pochi minuti dal termine il sigillo sul match grazie alla splendida rete di Paulo Dybala che, sancirà il risultato finale.

SULLA GARA - "Abbiamo dominato per tutta la partita. I difensori sono stati bravissimi a spingerci, con il gol di Cuadrado siamo stati piu tranquilli ma dovevamo chiuderla prima, per fortuna lo abbiamo fatto. Cerco di stare sempre bene, giocando ogni 3 giorni è facile infortunarsi e con tante partite da fare è difficile essere sempre in campo. Io provo a giocarle tutte. Sappiamo quello che dobbiamo fare e cercare di continuare su questa strada per avvicinarci il piu possibile a quelle che stanno in alto. Cuadrado mi ha detto che ha crossato".