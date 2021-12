News Juve, la situazione sul rinnovo di Dybala

Nelle scorse settimane si è parlato a più riprese di come il suo rinnovo di contratto fosse cosa ormai fatta, ma l'argentino ad oggi non ha ancora messo la firma sul nuovo contratto .

Le ultime prestazioni dell'attaccante bianconero sono state buone, ma a Dybala manca ancora quel qualcosa in più per far la differenza in tutte le partite come l'anno precedente all'arrivo di Cristiano Ronaldo.