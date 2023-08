Dybala: “Lasciare la Juve è stato un brutto colpo ma sono grato al club”

Intervistato da ASPaulo Dybala è tornato a parlare del suo trasferimento dalla Juve alla Roma: "Non è stato facile ed è stato inaspettato. Qualche mese prima ho scoperto che non sarei stato preso in considerazione dal club, ma fino a pochi giorni prima la realtà era diversa. È stato un colpo molto duro, è stato come casa mia per tanti anni. Conosceva tutti, lo stadio, i tifosi, ero il secondo capitano... La mia idea era di rimanere lì, ma il calcio ha queste cose, non sono stato il primo e non sarò l'ultimo. Sono e sarò grato al club, che mi ha fatto crescere come persona e come calciatore. Sono stati sette anni molto belli".