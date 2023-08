Dybala non dimentica la Juve: cuori social per il gol al Tottenham

La Juventus partirà questa sera alla volta di Cesena, dove domani giocherà l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato contro l'Atalanta. Un ultimo test per arrivare al meglio all'esordio in Serie A in programma la prossima settimana ad Udine contro l'Udinese. I bianconeri intanto continuano a sondare il mercato; ed in questo periodo sono anche molto attivi sui social, per per are di coinvolgere i tifosi e renderli partecipi di quanto sta succedendo.