Juve, intrigo argentino: contatti Inter-Dybala, i bianconeri pensano a Molina

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Juventus e Inter sarebbero pronti ad un valzer tutto argentino: Dybala, Lautaro e Molina

Ma secondo Tuttosport l'intrigo tra argentini non finisce qui. Se infatti l'Inter sarebbe disposta a cedere Lautaro per prendere Dybala, la Juventus starebbe pensando aMolina. Il giocatore dell'Udinese sarebbe un acquisto molto interessante per la fascia destra bianconera, giocatore in grado di giocare sia come terzino che come esterno di centrocampo. Giovane e talentuoso, il classe 1998 sarebbe il sostituto ideale di Cuadrado. Il colombiano, infatti, ha il contratto in scadenza e anche in caso di rinnovo non giocherà per sempre (33 anni). Ecco quindi che Molina potrebbe diventare l'acquisto giusto in ottica futura e in pieno stile Juve: un anno da alternativa e poi subito titolare. I bianconeri riusciranno a chiudere il colpo?