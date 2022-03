Juve, Cuadrado torna in Italia in anticipo: ora l’Inter, poi il rinnovo

Squalificato con la Colombia, Cuadrado tornerà in Italia in anticipo, pronto ad allenarsi in vista del match contro l'Inter. E il rinnovo?

redazionejuvenews

In questi giorni la Serie A è andata in pausa per lasciare spazio alle nazionali. Molti giocatori della Juventus sono quindi impegnati in giro per il mondo, pronti a giocare con le squadre dei rispettivi paesi. Tra questi c'è anche Juan Cuadrado, che dopo aver giocato con la sua Colombia contro la Bolivia tornerà a casa in anticipo. Ecco il comunicato della nazionale colombiana: "Lo staff tecnico della Nazionale Maschile Colombiana comunica che il giocatore Juan Guillermo Cuadrado è stato sconvocato dalla squadra, dopo aver ricevuto un cartellino giallo nella partita contro la Bolivia che lo ha squalificato dalla partita successiva contro il Venezuela. Auguriamo al giocatore un buon ritorno nel suo club".

Il terzino bianconero, squalificato in vista della partita contro il Venezuela, tornerà quindi a Torino, pronto ad allenarsi con gli altri bianconeri. Il prossimo avversario della squadra di Massimiliano Allegri sarà l'Inter, in un Derby d'Italia che si prospetta bollente. Inter e Juventus sono infatti rispettivamente terze e quarte in campionato, con un solo punto di distanza: per entrambe l'obiettivo sarà vincere. Da martedì, quindi, Cuadrado e gli altri bianconeri cominceranno a prepara la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi. Riusciranno a portare a casa i tre punti?

Nel frattempo il terzino colombiano ha anche un altro problema a cui pensare: il rinnovo di contratto. Come visto con Paulo Dybala la Juventus non si piegherà di fronte alle richieste dei giocatori, servirà un compromesso. Il classe 1988 anche in questa stagione si è dimostrato uno dei giocatori più incisivi e determinati, vero e proprio jolly offensivo nelle mani di Allegri. Terzino, esterno a tutto campo, ala d'attacco, ovunque schierato Cuadrado è sempre riuscito a dare il suo aiuto alla squadra. La dirigenza non ha ancora iniziato le trattative per il rinnovo, ma l'impressione è che le due parti possano trovare un accordo.