Juve, Dybala punta l’Inter con uno sguardo sul futuro

La punta argentina scenderà in campo per la prima volta dopo il divorzio con il club proprio contro i nerazzurri, che da tempo lo vogliono.

redazionejuvenews

Domenica sera all'Allianz Stadium ci sarà il Derby d'Italia. Juventus e Inter si sfideranno in quella che è la classica del campionato italiano. Ma, al di là della storica rivalità tra i due club, la posta in palio sarà alta: chi vince può rilanciarsi in chiave Scudetto. Uno dei protagonisti della sfida sarà Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero scenderà in campo per la prima volta dopo l'ufficialità del divorzio con il club a fine stagione. E lo farà proprio nella cornice di una partita così importante. E non contro un avversario qualsiasi. L'Inter infatti non ha mai nascosto di essere interessata al giocatore, per stessa ammissione di Beppe Marotta.

Dybala però domenica sarà determinato a far male ai nerazzurri. Dopo le tante parole spese su di lui in questa sosta per le nazionali, la Joya vuole far parlare il campo. Ci sarà la voglia di dimostrare di essere un giocatore importante, decisivo. E magari anche quella di mettersi in mostra per far vedere che merita un ingaggio importante. In 15 precedenti contro l'Inter in campionato l'argentino ha segnato solo 3 reti. Fino a poco tempo fa era un vero e proprio tabù, poi la svolta. I 3 gol infatti li ha segnati proprio nelle ultime 3 partite giocate. A segno andata e ritorno nella stagione 2019-20, così come nel pareggio dell'andata in questa stagione. In quella precedente invece non aveva giocato per infortunio.

Dybala quindi ha sempre segnato contro il terzetto difensivo composto da Bastoni, Skriniar e De Vrij, con Conte prima e Inzaghi poi. Il posto da titolare per lui non è assicurato domenica, ma una eventuale panchina non cambierebbe le cose: gli ultimi 2 gol ad Handanovic li ha fatti proprio subentrando. Titolare o no, la Joya è un pericolo per l'Inter. In attesa che possa diventare anche un'opportunità di mercato. Le proposte dall'estero sono ancora timide e fra qualche settimana Marotta potrebbe tornare alla carica per portarlo a Milano. Ma intanto c'è da finire la stagione in bianconero, a partire da Juventus-Inter. Una sfida tra presente e (possibile) futuro.