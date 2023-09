Juve, DV9 fa discutere in Serbia-Ungheria: errore sotto porta

Serata storta per Dusan e la sua Nazionale: Serbia ripresa in rimonta e gol sbagliato quasi a porta vuota per DV9

Errore grossolano e inaspettato. Dopo pochi istanti dal fischio d'inizio del match Serbia-Ungheria, (in cui i serbi hanno perso in rimonta) Tadic allarga per Dusan (a porta vuota) servendogli una palla 'deliziosa'. Tuttavia DV9 invece di tirare rimette in mezzo la palla trovando una fortunatissima deviazione di Szalai che in scivolata realizza il più classico degli autogol. E la scelta ha scatenato le ire del web.