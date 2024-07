Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sul nuovo acquisto bianconero, Douglas Luiz

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sul nuovo acquisto bianconero, Douglas Luiz: “Nato a Rio de Janeiro il 9 maggio 1998, Douglas Luiz è un centrocampista dalla dimensione internazionale, capace di affermarsi come uno dei migliori profili del ruolo in Premier League. Insostituibile nel pacchetto centrale di Unai Emery all’Aston Villa, il brasiliano ha colpito gli addetti ai lavori per la sua modernità come interprete della mediana, unendo spiccate doti da interditore a una vena tecnica che gli ha permesso di essere protagonista anche nella metà campo offensiva”.

Juve, alla scoperta di Douglas Luiz

“Il colpo di mercato di Cristiano Giuntoli non è banale, con la Juventus che trova muscoli e sostanza a centrocampo. Douglas Luiz nei recenti anni ha giocato prettamente in una linea a 2 -spesso con McGinn, ma anche con Tielemans- e questo lo rende pedina fondamente nell’idea di gioco di Thiago Motta, il quale a Bologna si è affidato spesso alla costruzione a due uomini, per innescare la capacità offensiva dei propri attaccanti. Il classe ’98 ha acquisito, soprattutto nel trascorso inglese, grande capacità di attaccare l’area con i tempi giusti; sono parecchi i gol segnati arrivando da dietro, con inserimenti tempestivi in area e lucidità a colpire la porta avversaria. Rigorista (quasi) infallibile, conta un solo errore in questa stagione, al netto di 5 penalty trasformati. Ottimo battitore di piazzati: nel 22/23 è autore di due gol olimpici (direttamente da corner), uno all’Arsenal e l’altro contro il Bolton, e -sempre nella stessa annata- si dimostra un’arma anche su punizione con la rete siglata nella sfida con il Tottenham. Tanti piccoli mattoncini a cui si aggiungono i 10 assist del 2023/24. Trasformista, equilibratore, pilastro carismatico. Non vediamo l’ora di ammirarlo in campo con i colori bianconeri. In bocca al lupo, Douglas. Divertiamoci insieme!”, ha concluso.