Juve, doppio forfait in Nazionale: Locatelli a casa, dubbio Cambiaso

Brutte notizie per la Juve dal ritiro della Nazionale: Manuel Locatelli è costretto a tornare a Torino, mentre Andrea Cambiaso è in dubbio

Oltre a Locatelli, anche le condizioni di Andrea Cambiaso non sarebbero ottimali. Il terzino della Juventus starebbe smaltendo una distorsione alla caviglia. Il calciatore rimarrà in ritiro ma le condizioni attuali lo renderebbero inabile alla causa. In ogni caso, così come per il caso di Jorginho, anch'egli acciaccato, il giocatore sarà monitorato è valutato giorno per giorno.