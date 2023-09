Juve, dopo la sosta nazionali Maurizio Sarri sarà ospite all’Allianz

Saranno due i giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri ai suoi. Dopo la pesante vittoria di ieri sera al Maradona contro i Campioni d'Italia in carica, l'ex tecnico di Napoli e Juventus ha deciso di lasciare un giorno in più ai biancocelesti . Dopo la sosta appuntamento con il passato per il tecnico toscano che tornerà all'Allianz il prossimo 16 settembre alle ore 15.00 contro la Juventus di Massimiliano Allegri .

Gli uomini di Sarri nelle ultime tre hanno collezionato una sola vittoria e due sconfitte consecutive (una in casa e una in trasferta), contro due avversarie che -almeno sulla carta- sembravano alla portata della Lazio.

Tabù Juve per i biancocelesti sfatato lo scorso 8 aprile all'Olimpico di Roma (grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Zaccagni a cui aveva risposto Rabiot per la rete del momentaneo 1-1). La storia parla tuttavia di un bilancio nettamente favorevole ai padroni di casa con ben 85 successi targati Juve, 38 pareggi e 35 vittorie laziali. Per la 4° giornata di campionato andrà in scena la 159a sfida tra le due compagini.