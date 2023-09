Calciomercato – Il Milan pensa a un obiettivo della Juve per l’attacco

Nonostante il calciomercato estivo per le squadre italiane sia finito, il Milan starebbe già cercando di muoversi su un obiettivo della Juve

La sontuosa campagna acquisti del Milan, considerata dai più la regina italiana del calciomercato estivo, si sarebbe conclusa con un retrogusto amaro. Nell'ultimo giorno utile della sessione, è arrivato Luka Jovic, attaccante di scorta di un reparto retto principalmente dal non più giovanissimo Olivier Giroud. Ecco perchè il Milan si starebbe già interessando a un altro centravanti per il futuro, individuato in un obiettivo della Juventus.