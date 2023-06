Juve, tra Manna e Giuntoli: il punto sul direttore sportivo

Con la vittoria per 0-1 contro l'Udinese si è conclusa la stagione della Juve . È stata un'annata ricca di problemi per la Vecchia Signora, iniziata con i risultati altalenanti della prima squadra e continuata poi con i problemi giudiziari e le vicende extra campo. Alla fine i bianconeri dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica hanno chiuso al settimo posto , qualificandosi così per la prossima Conference League . Questa estate in casa bianconera si prospetta una rivoluzione sotto ogni punto di vista: serve una svolta.

Uno dei primi nodi da chiarire sarà quello riguardante il direttore sportivo. La Juve ha infatti deciso di cambiare ds e il nome scelto è quello di Cristiano Giuntoli, al momento al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'operazione si farà al 100%. L'unico problema riguarda i tempi. Il presidente azzurro De Laurentiis, infatti, sta rallentando l'addio del direttore sportivo. La Juve ha però fretta e per questo ha in mente un piano B. I bianconeri sono pronti ad annunciare la promozione di Manna, attualmente ds della Next Gen, come sostituto momentaneo in attesa di Giuntoli. Da qui alla fine del mese, infatti, la Vecchia Signora dovrà trattare per il riscatto o meno di Milik e per tutti i rinnovi di contratto. Serve un ds, anche ad interim.