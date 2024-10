Juve, Dimas: "Conceicao è un talento naturale ma..."

Dimas Texeira ha parlato dell'esterno offensivo della Juve, Conceicao: per l'ex bianconero, il calciatore avrebbe ancora margini di crescita

Intervistato per TJ, Manuel Dimas Texeira ha parlato dell’esterno offensivo della Juventus, Francisco Conceicao. Ecco le sue parole: “Francisco è un sinistro naturalmente dotato che riesce sempre a portare qualcosa all’interno del gioco. Segnare un gol alla seconda presenza in bianconero è molto speciale, soprattutto per me come ex giocatore della Juve, con la speranza che possa proseguire con successo la sua carriera in un club così importante. Francisco è un talento naturale, ma che ha bisogno ancora di svezzarsi. Ciò che fa non è per nessun giocatore, quindi ha bisogno di tempo. Ha 21 anni e ha giocato nel Porto e nell’Ajax, due squadre di punta dei loro rispettivi campionati. Questa esperienza, a mio parere, gli permetterà di migliorare in un contesto molto competitivo e suo padre lo potrà aiutare sul cosa significa giocare in Serie A”.

Dimas: “Punto di riferimento? Spero possa diventarlo…”

L’ex calciatore bianconero ha proseguito: “Diventare un riferimento è sempre merito degli allenamenti sostenuti e della dimensione che riesci a dare al tuo gioco. Se dovesse scendere in campo regolarmente e la Juve conquistare dei trofei, questo ovviamente aiuterà ad acquisire status e ad avere una carriera più lunga in Juventus. Sappiamo che al club piace avere dei buoni riferimenti il ​​più a lungo possibile e spero che Francisco possa essere uno di loro in futuro”.