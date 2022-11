Juve, la difesa a 3 è un bunker: soltanto 7 gol subiti in Serie A

"L’Inter è una squadra forte, siamo stati un pizzico fortunati nel primo tempo ma quando giochi con lo spirito giusto poi la fortuna viene dalla tua parte. Nella ripresa giocato bene tecnicamente, anche dopo il secondo gol annullato abbiamo difeso in maniera ordinata". Difendere in maniera ordinata, sembra una cosa scontata ma non lo è. Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa al termine del derby d'Italia vinto 2-0.