Allegri: “Rabiot grande giocatore, bello tornare a battere l’Inter”

La Juventus ha vinto e convinto nel Derby d'Italia contro l' Inter per 2-0 , con i gol di Rabiot e Fagioli . Al termine del match Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn.

Rabiot in estate poteva andare via : "Ci ho parlato prima del possibile trasferimento, gli ho detto che da noi era stimato e che io lo considero un grande giocatore con margini di miglioramento importanti . Stasera è stato straordinario a mettersi al servizio della squadra. E’ stato bello vedere la partita. Nel primo tempo un pizzico di fortuna , ma quando ti metti a disposizione del gruppo è più facile vincere. Nel secondo tempo una partita migliore ".

Il cambio di modulo : " Sicuramente ha dato più certezze , ma le certezze maggiori sono quelle di una squadra che comunque corre insieme, si aiuta, si abbassa dietro la linea della palla e capisce i momenti della partita . All’inizio giocavamo mezz’ora, ora invece anche nelle difficoltà siamo in partita. Poi direi che dobbiamo recuperare tutti, ma questo spirito è importante . Alza il livello di competizione".

La soddisfazione in un big match: " E’ bello tornare a battere l’Inter e vincere uno scontro diretto . Dopo il vantaggio abbiamo giocato anche bene e abbiamo rischiato credo solo su Lautaro. Quando giochi con questo atteggiamento è difficile prendere gol".

Può essere la svolta: "Non è questione di questo. Il campionato è lungo, abbiamo avuto passaggi a vuoto ma è una vittoria che ci dà soddisfazione. Battuta una grandissima squadra , ma da domani si deve pensare alle prossime due con Verona e Lazio . Poi tireremo una riga e vedremo".

Sullo scudetto: "In questo momento vediamo chi è avanti, siamo a due punti dal quarto posto. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, poi dopo la sosta non so cosa succederà".