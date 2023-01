Juve, oggi tornano Di Maria e Paredes ma è di nuovo polemica

Prima le vacanze in montagna di Pogbae Cuadrado, poi la decisione di Paredes e Di Maria di tornare tardi dalle vacanze invernali: nelle ultime settimane i tifosi della Juve hanno avuto ben più di qualche motivo per lamentarsi. Ora nell'occhio del ciclone sono tornati i due giocatori argentini, ripresi qualche giorno fa in una gigantesca festa a casa di Lionel Messi. Nelle immagini i due giocatori della Juve ballano e cantano, festeggiando la vittoria del Mondiale... ma tra due giorni torna la Serie A.