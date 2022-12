Pogba risponde alle critiche: “Per chi se lo chiedesse, ecco come scio”

Il calciatore francese della Juventus ha voluto rispondere alle polemiche suscitate dal suo post sulla neve

La Juventus sta lavorando alla Continassa in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio, quando i bianconeri scenderanno in campo contro la Cremonese nella partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra bianconera è ormai al completo, con i soli argentini Paredes e Di Maria che torneranno a gennaio, mentre Adrien Rabiot è tornato oggi a Torino dopo i giorni di vacanza a seguito della finale.

Chi è ancora in vacanza, e sta continuando a seguire il suo programma personalizzato, è Paul Pogba: il francese ancora non è sceso in campo con la maglia della Juventus a causa dell'infortunio di questa estate, con il suo rientro che è slittato a febbraio. Per questo, le foto e i video pubblicati sulla neve dal giocatore hanno fatto infuriare i tifosi, convinti che il francese stia sciando, senza pensare alle possibili conseguenze per il suo infortunio.

Le polemiche che hanno investito il giocatore non sono però rimaste senza risposta: visto il clamore suscitato, soprattutto tra i tifosi della Juventus, il giocatore ha postato un video in queste ore, nel quale fa finta di sciare, accompagnato da una didascalia che lascia poco spazio all'immaginazione: "Io che scio... per quelli che se lo stessero chiedendo".