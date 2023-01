Juve, Di Maria e Paredes verso l’addio: le ultime sul loro futuro

Dalle stelle alle stalle. Se fino a qualche settimana fa c'era soddisfazione per la conquista del Mondiale da parte di Angel Di Maria e Leandro Paredes con l' Argentina , ora i due sono nel mirino delle critiche. Rispetto ad altri giocatori reduci dal successo con Albiceleste, che sono rientrati in Italia e si sono messi a disposizione, i due bianconeri cominceranno ad allenarsi solamente domani . Per la trasferta di Cremona quindi non saranno a disposizione .

Questo ha scatenato una serie di rimostranze del tifo bianconero sui social , che avrebbe voluto maggiore disponibilità di fronte alle esigenze della squadra. Del resto nella prima parte di stagione Di Maria è stato spesso fuori, tra infortuni e giornate di squalifica e Paredes non ha dato il contributo sperato in mediana . Di conseguenza il credito di fiducia si è già esaurito.

Secondo Sky Sport, in ogni caso, questi saranno gli ultimi mesi dei due con la maglia della Juventus. Di Maria infatti non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno per tornare a giocare in Argentina nella parte finale di carriera. Paredes invece non dovrebbe essere riscattato e farà ritorno al Paris Saint-Germain: nelle gerarchie di Allegri infatti è stato superato da Locatelli e il tecnico può contare anche sulla crescita di Fagioli.