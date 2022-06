Juve, novità per Di Maria e Kostic. Berardi nel frattempo…

Dybala e Bernardeschi hanno salutato la Juve, Morata non è stato, almeno per il momento, riscatta to e Kean potrebbe partire. Il reparto offensivo della Juve è in questo momento un cantiere a cielo aperto, completamente da ristrutturare. Al momento se si volesse provare a costruire un tridente con i giocatori sicuri del posto avremmo soltanto Chiesa, Vlahovic e Cuadrado . Il resto è un enorme punto di domanda. Uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera sarà quindi quello di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in questa zona del campo.

L'obiettivo numero uno della Juve è ormai chiaro a tutti: Angel Di Maria. L'attaccante argentino è in questo momento in vacanza ad Ibiza, a poco più di un'ora di areo da Torino. La speranza dei bianconeri è che anche la trattativa sia ormai vicino. Fino a pochi giorni fa la pista che portava al Fideo sembrava destinata a chiudersi ma ora la situazione è cambiata di nuovo. Pare infatti che l'ex PSG sia rimasto colpito dall'insistenza della Juve e che per questo stia davvero considerando la proposta bianconera: contratto di un solo anno da 7 milioni. Poi Di Maria sarebbe libero di tornare in patria e chiudere la carriera al Rosario Central. Nei prossimi giorni è attesa la risposta del giocatore. Se dovesse dire di sì, potrebbe sbloccarsi anche l'affare Kostic: con Di Maria preso a parametro zero la Juve avrebbe a disposizione il denaro per chiudere il colpo. Costo del cartellino 15 milioni di euro circa.