Martorelli: “Vlahovic gran colpo. Con Pogba centrocampo importante”

L’operatore di mercato è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha parlato dei temi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato.

redazionejuvenews

L’operatore di mercato Giocondo Martorelli è stato intervistato da Tuttomercatoweb sui temi più caldi di questa sessione estiva. L'Inter è molto attiva in questi giorni e sta provando a chiudere diverse operazioni. Marotta infatti ha dichiarato di voler consegnare la rosa a Inzaghi il 30 giugno: "Asllani, Dybala e Lukaku sarebbero tre grandi operazioni per l’Inter, anche se credo che in attacco possa arrivarne uno solo. Marotta sta facendo qualcosa di importante. Se l'Inter chiuderà tutti gli affari che sono in corso sarà super competitiva".

La Juventussarà chiamata a rispondere a questi colpi, anche se già a gennaio aveva fatto una grande operazione: "Con Vlahovic ha fatto un grande colpo. Parte sempre per vincere, mi aspetto una reazione concreta e importante. Con Pogba il centrocampo assume una grande importanza. Ma certamente arriverà anche un difensore e anche qualcosa dietro".

Il Milan invece è in una fase di stallo. C'è stato il passaggio di proprietà da Elliott e RedBird, ma dopo questa ufficialità ancora non sono arrivati i rinnovi per Paolo Maldini e Frederic Massara: "La cosa che mi fa più rabbrividire è che ancora oggi non ci siano le ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara. Mi inorridisce. Non è ammissibile dopo quello che hanno fatto che non abbiano ancora rinnovato".

La Serie B del prossimo anno sarà ricca di grandi piazze storiche e si prospetta un campionato importante: "Ogni anno sale di livello. Da anni è un campionato avvincente. Ci sono Cagliari, Genoa e Parma. Ma ogni anno ci sono società straordinarie. Non è mai facile rialzarsi e risalire subito in Serie A".

Sulle possibili protagoniste di questo mercato, Martorelli si è espresso così: "Le retrocesse saranno un bel serbatoio per la A. In B mi aspetto un mercato importante dalle cosiddette big ma anche dal Palermoper la sua storia".