Juve, Di Maria è davvero infortunato? Incredibile indiscrezione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Angel Di Maria non sarebbe davvero infortunato: il motivo dietro la non convocazione

Trauma contusivo alla caviglia destra. Questo è il motivo ufficiale per il quale Angel Di Marianon è stato convocato per la partita contro il Bologna. Un forfait a sorpresa, che rischia di essere pesantissimo per la squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri infatti hanno un serio problema in attacco, con Kean infortunato e Vlahovic convocato ma non al meglio. Gli unici due attaccanti a disposizione contro la squadra di Motta saranno Milik e Chiesa.