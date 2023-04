Juventus, incredibile: “Infortunio improvviso, brutta notizia” / News

Una pessima notizia per la Juventus in vista della partita con il Bologna: ecco cosa è successo e le ultime novità

La notizia che Angel Di Maria non sarà disponibile per la partita contro il Bologna è l'ennesima delusione per i tifosi della Juventus. Il giocatore argentino è uno dei talenti più apprezzati nel calcio mondiale e la sua assenza, in un momento così, non può che essere un mezzo disastro.

Infortunio Di Maria: ecco cosa è successo — Di Maria non è stato incluso nella lista dei convocati a causa di un trauma contusivo alla caviglia destra. Si tratta di un infortunio che potrebbe essere piuttosto fastidioso, e la sua assenza dalla partita contro il Bologna è stata una decisione saggia per evitare ulteriori rischi. Tuttavia, la notizia che Di Maria dovrà essere valutato per i prossimi impegni della Juventus in campionato ed Europa League potrebbe essere un segnale positivo per i tifosi della squadra bianconera. Questo potrebbe significare che il giocatore sta lavorando duramente per recuperare il prima possibile e tornare in campo al più presto.

La Juventus ha bisogno di tutti i suoi migliori giocatori in questo rush finale di stagione, in cui la squadra si trova impegnata sia in campionato che in Europa League. La vittoria contro il Bologna sarebbe importante per mantenere vive le speranze della squadra di finire in una posizione di qualificazione per la prossima Champions League, e la presenza di Di Maria sarebbe stata sicuramente un aiuto.

La Juventus dovrà fare affidamento su altri giocatori per questa partita, ma la speranza è che Di Maria possa tornare in campo il prima possibile per aiutare la squadra nella corsa verso il successo.