Juve, Di Livio sicuro: "C'è un giocatore che spaccherà diverse partite" - JuveNews.eu

Secondo l'ex Juve Angelo Di Livio nella squadra di Thiago Motta c'è un giocatore in particolare che potrebbe spaccare le partite

La Juve nel corso dell’ultimo mercato estivo ha chiuso tanti colpi di livello da Koopmeiners fino a Nico Gonzalez. Ce n’è però uno che è passato in sordina, quello di Conceicao. L’esterno portoghese è infatti arrivato in prestito secco per potenziare il reparto offensivo di Thiago Motta e potrebbe regalare molte soddisfazioni ai tifosi bianconeri. Quando è entrato contro la Roma, infatti, la sua qualità nello stretto ha dato una svolta alla partita, andando a creare diverse situazioni pericolose.

Juve, le parole di Di Livio

Intervenuto ai microfoni di TvPlay l’ex giocatore della Juve Angelo Di Livio ha detto: “Conceicao è adatto per il gioco di Thiago Motta, secondo me spaccherà diverse partite. La Juve ha fatto un ottimo mercato, l’unica cosa che non capisco è il poco utilizzo di Danilo. Mi auguro che Danilo possa avere sempre un ottimo atteggiamento. I grandi calciatori si vedono anche in questi momenti complicati. Gatti? Mi ha sorpreso che Motta gli abbia dato la fascia da capitano, ciò denota che ha grande stima in lui”.