Juve, Di Livio: “Fagioli? Errori gravissimi. Crescita di Soulè importante”

Angelo Di Livio, ospite a Calcio Totale, è ritornato sul caso che riguarda il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli. Ecco cosa ha detto: "L'altro giorno a Torino ho pranzato con Fagioli il giorno prima che è uscito tutto questo, sono bravi ragazzi ma è facile dire così. Sanno che hanno sbagliato e se non si può scommettere su dei siti non lo devi fare. So che è una malattia e lo riconosco però hanno fatto degli errori gravissimi. Quindi chi ha sbagliato deve pagare. Purtroppo anche la noia porta a questo, questi ragazzi non sanno cosa fare".