Juve, Di Livio: “Con questo mercato deve puntare allo Scudetto”

Angelo Di Livio ha parlato delle chances Scudetto della Juventus: per l'ex calciatore, ci sarebbero i presupposti per puntare all'obiettivo

Dagli studi di Rai Sport, Angelo Di Livio ha commentato il percorso sin qui della Juventus. Per l’ex calciatore, dopo il calciomercato sontuoso della società bianconero, puntare allo Scudetto più che lecito sarebbe d’obbligo.

Di Livio sulla Juventus

“Complimenti a Thiago Motta che ha coraggio a mettere dentro questi giovani e i risultati ci sono. L’entusiasmo che ti portano le vittorie, è quello il valore aggiunto che può ridare a questa squadra Thiago Motta, adesso loro si stanno divertendo, il primo gol è spettacolare e ti diverti e prendi coraggio. Per il mercato che ha fatto ora la Juventus non si può nascondere per lo Scudetto”.