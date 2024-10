Juve, Di Livio: "Alla fine ha avuto ragione Thiago Motta..."

Angelo Di Livio ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per l'ex bianconero, le sue scelte si starebbero rivelando vincenti

Intervistato a Radio Bianconera, Angelo Di Livio ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: ““Serviva un allenatore con una mentalità diversa e che avesse più coraggio. Del resto lui era così anche quando giocava. Il suo ingaggio è stato indovinata. Thiago a volte sorprende a livello di formazione e certe scelte sembrano rischiose, alla fine però ha ragione lui. Se tutti remano dalla stessa parte non ci sono problemi. Spero che il successo di Lipsia sia l’inizio di qualcosa d’importante, devono crederci in primis i giocatori. Quando Motta parla in conferenza, lo vedo convinto delle sue idee. In Germania, malgrado l’inferiorità numerica, diceva ai suoi di andare avanti perché voleva vincere la partita. Sono convinto sia l’uomo giusto al momento giusto”.

Thiago Motta: “Bremer è il difensore più forte della Serie A”

L’ex calciatore della Juve ha proseguito parlando della perdita per infortunio di Gleison Bremer: “Mi dispiace molto per l’infortunio di Bremer, è una grande colpo, non ci voleva proprio. E’ vero che la Juve ha anche Danilo, Kalulu, Cabal e forse anche Douglas Luiz in quel ruolo, ma l’ex giocatore del Torino è il più forte difensore della Serie A. Se avessi potuto, avrei scelto la sconfitta piuttosto che perdere Bremer, elemento fondamentale”.