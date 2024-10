Juve, Jacobelli: “Thiago Motta non guarda in faccia a nessuno”

Xavier Jacobelli ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: il giornalista avrebbe spiegato il modus operandi del neo tecnico

Intervistato per Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha commentato il successo della Juventus sul Lipsia. Ecco le sue parole: “Un’impresa che riporta alla memoria la Juve dei tempi d’oro. La squadra di Motta si è imposta col suo gioco, che non ha esitato a fare nonostante gli svantaggi, il rigore negato e gli infortuni patiti. E’ una squadra, quella bianconera, che ha dato l’impressione di aver impresso una svolta al suo presente e suo futuro. Partite del genere, soprattuto in Champions, vuol dire avere coscienza dei propri pregi e difetti. E’ una risposta di squadra che affonda le radici nella chiarezza dell’allenatore”.

Jacobelli: “Alla Juve nessuno ha il posto assicurato”

Il giornalista ha proseguito parlando delle gerarchie nella squadra di Thiago Motta: “Motta non contempla un posto assicurato a nessuno. Non guarda in faccia a nessuno, vedi Danilo o Douglas Luiz ad esempio. E’ importante anche la valorizzazione dei giovani della Next Gen, andare a Lipsia inserendo Savona vuol dire essere confortati dalla sua forma e avere soprattutto molta fiducia in lui. E questo dà una consapevolezza al gruppo che il tecnico guarda alle condizioni fisiche e non ad altro”.