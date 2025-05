Juve, Di Gregorio: “Sono orgoglioso di questa squadra e di questi ragazzi”

Le parole del portiere della Juve Michele Di Gregorio ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Venezia

Anche grazie alle parate di Di Gregorio la Juve ha battuto 2-3 il Venezia e raggiunto così la qualificazione alla prossima Champions League. Un risultato arrivato al termine di una partita durissima per i bianconeri ma importante sia da un punto di vista sportivo che economico. Al termine della partita il portiere della Vecchia Signora ai microfoni di Dazn ha quindi detto: “Sono orgoglioso di questa squadra e di questi ragazzi. Si è visto come abbiamo festeggiato alla fine, tutti volevamo raggiungere questo obiettivo e ci siamo riusciti. Abbiamo lottato, senza mollare e abbiamo reagito. Questa sera è stata una grande partita perché non era semplice fare risultato soprattutto dopo essere andati sotto“.

Juve, le parole di Di Gregorio

"Sono contentissimo del percorso che è stato con belle serate – ha continuato -. Credo sempre nell'impegno e nei miglioramenti. Posso e devo migliorare e non vedo l'ora di farlo. Vestire questa maglia è davvero un orgoglio". Ma la stagione della Juve non è ancora terminata: bisognerà giocare ancora il Mondiale per Club. A proposito Di Gregorio ha detto: "Quando gioca la Juve, ogni partita bisogna provare a vincerla", ha concluso.