Juve, Di Gregorio: “L’importante è vincere, non so se abbiamo meritato o no”

Al termine della partita contro il Como il portiere della Juve Michele Di Gregorio è intervenuto in conferenza stampa

Quella contro il Como è stata una vittoria sofferta sì, ma pur sempre una vittoria. Grazie alla doppietta di Kolo Muani i bianconeri hanno portato a casa tre punti preziosi, avvicinandosi così momentaneamente alla testa della classifica. Al termine del match il portiere della Juve Di Gregorio in conferenza stampa ha detto: “Sono contento più del risultato che delle mie parate, la vittoria dà più valore a tutto. Le parate sono state più importanti, aver vinto così ci rende più felici stasera ma deve essere solo l’inizio. Arriverà un periodo pieno di partite e dovremo farci trovare pronti”.

Juve, le parole di Di Gregorio

"Non so se la vittoria è stata meritata o no, in campo si ha una percezione diversa. Ma anche quando non si è belli e si riesce a vincere è importante, i punti sono quello per cui giochiamo. Si è vista una prova di carattere. Nuovi difensori? Ho visto dei ragazzi subito disponibili, dai primi allenamenti. Abbiamo giocato già due partite con Renato, mi son trovato bene. Chi entra in questo gruppo entra in un gruppo sano, coeso, ci possono dare una grande mano", ha concluso.