Juve, Di Francesco: “Kaio Jorge si allena bene. Ha qualità importanti”

Intervistato nel post partita di Frosinone-Torino da Sky Sport, ha parlato il tecnico della squadra padrone di casa Eusebio Di Francesco. Tra i temi della partita c'è quello dell'esordio da titolare dell'attaccante in prestito dalla Juventus Kaio Jorge. Ecco cosa ha detto l'allenatore su di lui: "Giocava da seconda punta in passato e ha queste caratteristiche ma non sono un amante dei due attaccanti. Ha caratteristiche differenti dagli altri, sta ritrovando una condizione fisica ottimale attraverso un lavoro fatto benissimo in allenamento. Dopo l'infortunio ha fatto un percorso, vede la porta e ha qualità importanti. Dà la sensazione di poter fare male sempre agli avversari".