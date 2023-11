Juve, lampi di Kaio Jorge al Frosinone: è lui la prossima sorpresa?

Dopo Barrenechea , soprattutto Soulè , oltre che altri giovani interessanti (Reinier, Ibrahimovic, Cuni, ecc.) potrebbe essere il turno di Kaio Jorge . Il Frosinone , tra le principali sorprese del campionato di Serie A, sarebbe oasi felice per i giovani in rampa di lancio. Sotto la guida di mister Di Francesco la squadra starebbe ottenendo risultati e divertendo. Il contributo dei giovani della Juventus è sicuramente ampio e l'attaccante brasiliano potrebbe aggiungere ulteriore qualità alla squadra gialloblù.

Infatti, dopo le prime uscite ufficiali incoraggianti, Kaio Jorge ha segnato nell'amichevole vinta 2-1 dalla compagine ciociare contro la Ternana. Un match non troppo probante ma che sicuramente starebbe confermando la crescita quantomeno in condizione del giocatore. Se la punta, che godrebbe della stima dell'allenatore, continuasse a dare garanzie sarebbe tutt'altro che da escludere una sua prossima titolarità. Le performance di Cheddira non starebbero infatti convincendo e Cuni, oggi apparentemente il titolare in attacco, non sembrerebbe un rivale insuperabile. Molto dipenderà però dallo stesso Kaio Jorge, sulle orme di Soulè e Barrenechea almeno nelle speranze della Juventus.