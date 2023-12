Juve, Di Francesco esalta Barrenechea: “In pochi come lui in Serie A”

Ennesima, incredibile vittoria per il Frosinone di Di Francesco , che ieri ha battuto 0-4 il Napoli in Coppa Italia. I gialloazzurri avanzano quindi ai quarti di finale, trascinati anche dai tanti giocatori in prestito dalla Juve.

Al termine della partita Di Francesco ha parlato in particolare di Barrenechea: "È un regista vero ha la qualità per gestire tante situazioni, con la sua età ce ne sono davvero pochi in Serie A, campionato nel quale gli mancava l'esperienza che sta man mano acquisendo. Io cerco sempre di stimolare i miei giocatori in questa direzione, nel progresso continuo, seppur con allenamenti duri ma sempre volti al miglioramento".