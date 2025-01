Juve, Di Canio: “Non vedo la luce a breve termine”

Di Canio si è espresso sul momento in stagione della Juve: per l'ex calciatore, la squadra bianconera difficilmente potrebbe svoltare presto

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio si è espresso sul rendimento recente in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Io non ho mai messo la Juventus in corsa per lo scudetto perché al di là di tutte le novità, staff tecnico nuovo, giocatori nuovi, metodologie nuove, io continuo a pensare che uno che arriva dalla Fiorentina e negli ultimi anni ha lottato per arrivare ottavo, che nelle gare decisive è sempre mancato, può essere un buon giocatore e lo vedi quando fa alcune giocate, ma non sono abituati come lo stesso Koopmeiners a certi livelli. Non vedo luce nel breve termine. Sul gol subito contro il Torino sono tutti molli, anche se si tratta di un bel gol”.

Di Canio: “C’è confusione sulla fascia da capitano”

L’ex calciatore ha proseguito sul capitolo fascia: “Poi sulla fascia di capitano io vedo una bella confusione. A Gatti è stato detto che non è in grado di fare il capitano della Juventus e la fascia è stata data ad un giocatore che sta avendo grandissimi problemi di inserimento a livello tattico e attitudinale, si impegna ma non sta dando niente nemmeno a livello caratteriale”.