Juve, Di Canio: “Con questi tre titolari non si può vincere lo Scudetto”

Di Canio ha parlato delle ambizioni della Juve: per l'ex calciatore tre giocatori non potrebbero essere titolari in una squadra da Scudetto

Paolo Di Canio, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato delle ambizioni della Juventus. Ecco le sue parole: "Non manca in campo quel tipo di attaccamento, la voglia o lo volontà. In campo manca il livello. Quelli che sono cresciuti dentro l'ambiente sono dei ragazzi giovani e non hanno questa grande personalità ma una buona qualità. La Juventus ha fatto vedere una nuova idea e una nuova volontà ma alla fine ha vinto contro Udinese, Empoli e Lazio, tre squadre che in questo momento sono in difficoltà e forse siamo stati ingannati da questo".

L'ex calciatore ha proseguito: "Se l'è guadagnata andando a giocare quel calcio e andando a prendersi la partita con quelle idee ma quello ci ha ingannato. La Juventus ha dei giocatori bravi ma McKennie non può essere il titolare di una squadra che vince il campionato, così come Gatti e Miretti. Questi giocatori sono possibili titolari per vincere lo scudetto?".

