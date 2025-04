Retegui alla Juventus, annuncio improvviso in casa Atalanta

Nuovi aggiornamenti abbastanza importanti in relazione al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe accadere a breve

Ci saranno un bel po’ di cose da fare, per la Juventus, in sede di calciomercato. Alcune di queste andranno fatte in attacco. Il reparto, infatti, ha vissuto una vera e propria moria di gol. Thiago Motta non è riuscito a sprigionare il potenziale offensivo della squadra e questo, tra le altre cose, gli è costato il posto. Con Igor Tudor sembrano stiano andando leggermente meglio è ancora troppo presto per giudicare. E comunque rimane un tema: gli attaccanti non vanno in gol. Hanno segnato Yildiz (due volte), Locatelli e Koopmeiners nelle sue tre partite. Niente da parte di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. È per questo che la Juve cerca un attaccante da cui ripartire in vista della prossima stagione. Uno a cui affidare onori e oneri del peso offensivo bianconero. uno che potrebbe essere, chissà, Mateo Retegui.

Retegui alla Juventus? Ecco cosa sappiamo | News di calciomercato

Mateo Retegui arrivato all’Atalanta l’estate per 22 milioni più bonus ed ha già dimostrato di valere l’investimento: è il capocannoniere della Serie A con 23 reti quando mancano sei giornate alla fine. Un rendimento che ha catturato l’attenzione dei dirigenti bianconeri che sono pronti a valutare un affondo già nelle prossime settimane. L’Atalanta, dal canto suo, è consapevole della situazione e di quanto Retegui sia richiesto sul calciomercato.

A gennaio, la Dea ha resistito a una maxi-offerta da 70 milioni proveniente dall'Al-Nassr. Ma in estate, complici i piani di rinnovamento tecnico e la possibile volontà del giocatore di confrontarsi con nuovi palcoscenici, una cifra tra i 50 e i 60 milioni potrebbe bastare per aprire il dialogo. La Juventus osserva con attenzione. Lo fa seguendo anche altri profili come Victor Osimhen. Ma consapevole di quanto Retegui possa far bene in maglia bianconera. Vedremo, se si tenterà l'affondo. Rimane una pista da seguire con molta – molta! – attenzione.